Напавшего на русскоязычную девушку жителя Бишкека отправили в СИЗО

Гражданин Киргизии, напавший на продавщицу за общение с покупателем на русском языке, помещен в один из СИЗО Бишкека. Об этом сообщает канцелярия Октябрьского районного суда города.



"Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц с содержанием в СИЗО-1 Бишкека", - цитирует РИА Новости слова представителя канцелярии.



Инцидент произошел в понедельник 2 августа. Посетитель одного из торговых центров киргизской столицы, находясь в нетрезвом состоянии, напал на продавщицу, которая обслуживала покупателя на русском языке. Он обругал девушку, а затем ударил ее калькулятором.



МВД России запретило нападавшему въезд в Россию, ограничение продлится 10 лет. Милиция Бишкека, в свою очередь, заявила о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".

