Напавшего на русскоязычную девушку жителя Бишкека отправили в СИЗО
Гражданин Киргизии, напавший на продавщицу за общение с покупателем на русском языке, помещен в один из СИЗО Бишкека. Об этом сообщает канцелярия Октябрьского районного суда города.
"Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц с содержанием в СИЗО-1 Бишкека", - цитирует РИА Новости слова представителя канцелярии.
Инцидент произошел в понедельник 2 августа. Посетитель одного из торговых центров киргизской столицы, находясь в нетрезвом состоянии, напал на продавщицу, которая обслуживала покупателя на русском языке. Он обругал девушку, а затем ударил ее калькулятором.
МВД России запретило нападавшему въезд в Россию, ограничение продлится 10 лет. Милиция Бишкека, в свою очередь, заявила о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".
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