Намибия выставила на продажу 170 диких слонов
Власти Намибии выставили на продажу 170 диких слонов из-за засухи и увеличения численности слонов в заповедниках страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство окружающей среды южноафриканской страны.
По данным агентства, соответствующая реклама была опубликована государственной ежедневной газетой New Era. Там отмечалось, что причиной продажи слонов стал рост случаев браконьерства и экологические факторы.
Министерство охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма заявило, что будет продавать животных с аукциона, в том числе за рубеж. Отмечается, что к покупателям предъявляются строгие критерии, в том числе по месту содержания слонов. В частности, иностранные покупатели также должны предоставить доказательства того, что природоохранные органы их стран разрешат им экспортировать слонов в их страны.
Отмечается, что как ряд других африканских стран, Намибия пытается найти баланс между защитой ценных видов животных, таких как слоны и носороги, и одновременным устранением опасности, которую они представляют, когда вторгаются в районы проживания людей.
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