Наблюдаются сбои в работе Youtube в США

Большая часть пользователей видеохостинга Youtube в США, сообщивших о неполадках, жалуется на работу сайта (46%). Еще 32% столкнулись с проблемами при просмотре видео, 22% отмечают проблемы в работе приложения, по данным портала Downdetector.

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Менее масштабный сбой в работе YouTube был также зафиксирован во Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и России.

4 марта 2022 года YouTube остановил показ рекламы для пользователей в России, а 10 марта 2022 года приостановил монетизацию каналов пользователей, зарегистрированных в России.

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ФОТО: pixabay.com
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