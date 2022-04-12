Наблюдаются сбои в работе Youtube в США

Менее масштабный сбой в работе YouTube был также зафиксирован во Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и России.

4 марта 2022 года YouTube остановил показ рекламы для пользователей в России, а 10 марта 2022 года приостановил монетизацию каналов пользователей, зарегистрированных в России.