На Западном берегу Иордана избили палестинца-режиссера фильма, получившего «Оскар»

Израильские поселенцы избили на Западном берегу реки Иордан палестинского режиссера Хамдана Баллала (на фото - второй справа), снявшего получивший премию «Оскар» документальный фильм «Нет другой земли». Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, кинематографиста задержали военные в деревне Сусия. Баллал и еще двое палестинцев находятся на военной базе, их доставили сюда для оказания медицинской помощи.

Как сообщили в Армии обороны Израиля, в районе деревни ночью в понедельник произошла стычка между палестинцами и израильтянами, они бросали камни, в том числе атаковали прибывших на место сотрудников израильских служб безопасности. Были задержаны трое палестинцев и один израильтянин, их передали полиции для допроса. Армия отметила, что пострадал один израильский гражданин, его эвакуировали.

Однако свидетели произошедшего оспорили это заявление в беседе с агентством. Еще один режиссер фильма «Нет другой земли» Бассель Адра, находившийся на месте, рассказал, что на палестинцев напали израильские поселенцы: они бросали в оппонентов камни. По словам режиссера, на кинематографистов нападают «каждый день» после возвращения с «Оскара», Адра считает, что авторам картины мстят за работу, пишет RT.

Фильм «Нет другой земли» посвящен жителям района Масафер-Ятта, которые борются за то, чтобы военные Израиля не разрушали их деревни. В создании картины участвовали Адра и Баллал, а также израильтяне Юваль Авраам и Ракель Шор.

