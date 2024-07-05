На выборах в парламент в Великобритании победу одержали лейбористы
5 июля 202402:32
В Великобритании Лейбористская партия одержала победу на парламентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов.
Она получила 410 мест в Палате общин из 650. Консерваторы, возглавляемые главой правительства Риши Сунаком, заняли второе место с 131 местом.
Замыкают тройку либеральные демократы с 61 местом, а далее идет молодая партия Reform UK, которая получила 13 мест.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru