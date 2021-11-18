На Украине заявили, что Меркель признала легитимность Лукашенко

Экс-глава министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко обвинил и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что своим звонком белорусскому президенту Александру Лукашенко она «фактически признала» его легитимность в качестве президента страны, сообщил он в статье для портала NV.ua.

Лукашенко и Меркель пришли к общему мнению о миграционном кризисе

Политик раскритиковал реакцию западных стран на миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Как считает Огрызко, их лидеры, в том числе Меркель, проявили слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой.

Германия и Франция еще долго будут «находиться под влиянием России», и поэтому Киеву и его союзникам нужно «объяснить» лидерам этих двух стран, что они совершают «большую геополитическую ошибку», — отметил бывший дипломат.

Как сообщалось, Лукашенко выдвинул ультиматум Меркель. Белорусский лидер потребовал от Берлина признание в качестве президента и финансовую помощь для республики.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Ангела МеркельАлександр Лукашенко
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