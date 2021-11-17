Лукашенко и Меркель пришли к общему мнению о миграционном кризисе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель ходе второго за неделю телефонного разговора пришли к мнению, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и стран Евросоюза. Об этом сообщает белорусское издание «БелТа».

США призвали РФ повлиять на «режим Лукашенко»

Главы государств пришли «к определённому пониманию», как действовать в решении ситуации с беженцами на границе. При этом страны должны определить круг уполномоченных, которые немедленно вступят в переговоры по решению миграционных проблем. Также Меркель выразила надежду, что президент Белоруссии будет активно участвовать в работе международных организаций, которые занимаются проблемами беженцев и уже сотрудничают с белорусской стороной.

Согласно сообщению БелТа, Лукашенко и Меркель договорились продолжать контакт.

Ранее лидеры стран уже проводили телефонный разговор. Главной темой стала гуманитарная помощь беженцам на границах Белоруссии и стран ЕС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияЕвросоюзМигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры