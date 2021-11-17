Лукашенко и Меркель пришли к общему мнению о миграционном кризисе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель ходе второго за неделю телефонного разговора пришли к мнению, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и стран Евросоюза. Об этом сообщает белорусское издание «БелТа».
Главы государств пришли «к определённому пониманию», как действовать в решении ситуации с беженцами на границе. При этом страны должны определить круг уполномоченных, которые немедленно вступят в переговоры по решению миграционных проблем. Также Меркель выразила надежду, что президент Белоруссии будет активно участвовать в работе международных организаций, которые занимаются проблемами беженцев и уже сотрудничают с белорусской стороной.
Согласно сообщению БелТа, Лукашенко и Меркель договорились продолжать контакт.
Ранее лидеры стран уже проводили телефонный разговор. Главной темой стала гуманитарная помощь беженцам на границах Белоруссии и стран ЕС.
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