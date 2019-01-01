На Украине заявил о способности «снести» Крымский мост за минуты

Крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Он отметил, что для «защиты» от России в море Киеву удалось модернизировать С-125, а также максимально быстрыми темпами создать мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун».

Турчинов отмечает, что крылатые ракеты в состоянии уничтожить российские военные корабли любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования.

Добавим, аналогичные угрозы российские власти комментировали с сарказмом неоднократно. В частности, бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявлял, что ВМС Украины, в боевой состав которых входят всего несколько кораблей, не смогут оказать как военного, так и психологического воздействия на РФ.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчёркивал, что столкновение на море с ВМФ России «очевидно, закончится крахом для ВМС Украины».

Напомним, в конце июня на Крымском мосту сотрудник ГИБДД зафиксировал рекордное превышение скорости. Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев. По его словам, водитель разогнался до 243 километров в час.

Отмечается, что на мосту расположено десять камер фиксации движения машин. Установленная скорость движения составляет 90 километров в час, пишет телеканал «360». По мнению Леонтьева, этого вполне достаточно, чтобы проехать по мосту без затруднений.

