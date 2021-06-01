На Украине в школьном учебнике нашли ссылку на порносайт

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по факту распространения материалов порнографического характера в школьном учебнике по украинскому языку за 10 класс было возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

В ходе межведомственного совещания она рассказала, что в учебном пособии, по которому дети учились с 2018 года, обнаружили ссылку, которая вела на порносайт. Венедиктова добавила, что работники киберполиции уже заблокировали данный портал.

Ранее Минпросвещения РФ после замечания Владимира Путина про учебники истории проанализировало более 2500 рабочих программ по данному предмету для старших классов, сообщает Ura.ru. Проблемы, требующие исправления, были выявлены в 70% школьных программ.

