На Украине арестовали российское судно, подозреваемое в поставках топлива в Крым

На российское судно, подозреваемое в поставках топлива в Крым, украинский суд наложил арест. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение суд представил на апелляцию прокуратуры АР Крым об отказе в удовлетворении прошения следователя об аресте судна "Мрия".

По заявлению украинской стороны, судно было задержано из-за нарушения порядка въезда-выезда на крымскую территорию. Напомним, Крым перешел от Украины к России по результатам референдума в 2014 году.



