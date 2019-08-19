На Украине арестовали российское судно, подозреваемое в поставках топлива в Крым
19 августа20:56
На российское судно, подозреваемое в поставках топлива в Крым, украинский суд наложил арест. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение суд представил на апелляцию прокуратуры АР Крым об отказе в удовлетворении прошения следователя об аресте судна "Мрия".
По заявлению украинской стороны, судно было задержано из-за нарушения порядка въезда-выезда на крымскую территорию. Напомним, Крым перешел от Украины к России по результатам референдума в 2014 году.
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