На территорию штаб-квартиры ЦРУ пытался проникнуть неизвестный

На территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США пытался проникнуть неизвестный на автомобиле. Об этом сообщает NBC News.

Телеканал передает, что, по данным правоохранительных органов, охрана остановила нарушителя на центральном въезде в здание. Затем с ним были проведены переговоры. Неизвестный не начинал стрелять или сопротивляться.

В ЦРУ также уточнили, что в настоящий момент обсуждается вопрос безопасности у границы охраняемой территории. При этом самому зданию разведуправления ничего не угрожает.

Штаб-квартира ЦРУ расположена в штате Виргиния на востоке страны, недалеко от Вашингтона.

