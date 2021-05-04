На территорию штаб-квартиры ЦРУ пытался проникнуть неизвестный
На территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США пытался проникнуть неизвестный на автомобиле. Об этом сообщает NBC News.
Телеканал передает, что, по данным правоохранительных органов, охрана остановила нарушителя на центральном въезде в здание. Затем с ним были проведены переговоры. Неизвестный не начинал стрелять или сопротивляться.
В ЦРУ также уточнили, что в настоящий момент обсуждается вопрос безопасности у границы охраняемой территории. При этом самому зданию разведуправления ничего не угрожает.
Штаб-квартира ЦРУ расположена в штате Виргиния на востоке страны, недалеко от Вашингтона.
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