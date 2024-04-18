Власти Индонезии предупредили туристов об угрозе цунами

Извержение вулкана началось 17 апреля, когда он поднял огненно-красный столб лавы, раскаленных камней и пепла на высоту до трех километров. За последние 24 часа наблюдалось пять извержений Руанга.

Ранее пепловый выброс высотой 1,8 километра зафиксировали специалисты на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Регулярные выбросы на вулкане продолжаются с октября 2016 года. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года (шесть километров).

6 ноября 2021 года выброс пепла на Эбеко составил 2,5 км. Тогда шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.

В феврале 2024 года в Мексике пробудился один из самых опасных вулканов – Попокатепетль, передает «Радиоточка НСН».

