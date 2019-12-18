На таджикско-киргизской границе произошли массовые столкновения

Примерно 200 человек приняли участие в массовых столкновениях на границе Таджикистана и Киргизии.

В пресс-службу Государственной пограничной службы Киргизии сообщили, что конфликт начался утром в селе Кок-Таш, передает РИА Новости.

Повздорили около сотни граждан Таджикистана и 80 киргизов. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой стороны начали закидывать друг друга камнями.

Конфликт удалось погасить только после вмешательства пограничников, стражей порядка и глав областных администраций двух республик, сообщает RT.

Впоследствии в Бишкеке заявили, что в ходе беспорядков огнестрельное ранение получил один военнослужащий, передает Life.ru

