На Шри-Ланке отменили чрезвычайное положение

Власти Шри-Ланки объявили об отмене объявленного ранее чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал соответствующее постановление. Отмечается, что решение вступает в силу 5 апреля.

Ранее 1 апреля президент республики ввел режим ЧП. В документе отмечалось, что режим введен для обеспечения общественного порядка и поддержания поставок и услуг.

Протесты связаны с экономическим кризисом, в частности, в связи с уменьшением числа иностранных туристов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Страница Марии Захаровой на Facebook
ТЕГИ:Шри-Ланка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры