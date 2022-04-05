На Шри-Ланке отменили чрезвычайное положение
Власти Шри-Ланки объявили об отмене объявленного ранее чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал соответствующее постановление. Отмечается, что решение вступает в силу 5 апреля.
Ранее 1 апреля президент республики ввел режим ЧП. В документе отмечалось, что режим введен для обеспечения общественного порядка и поддержания поставок и услуг.
Протесты связаны с экономическим кризисом, в частности, в связи с уменьшением числа иностранных туристов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- На Шри-Ланке отменили чрезвычайное положение
- Португалия высылает 10 сотрудников посольства РФ
- Взрыв произошел в Белгородской области
- США планируют наложить санкции на Сбербанк
- Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского
- МИД РФ потребовал от Twitter восстановить свою публикацию о Буче
- Представитель Абрамовича опроверг покупку миллиардером ФК «Гезтепе»
- США запретит все инвестиции в РФ
- «Яндекс» закроет сервис «Яндекс.Инвестиции» из-за санкций против ВТБ
- СМИ: Абрамович купил турецкий ФК «Гезтепе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru