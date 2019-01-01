На референдуме в Египте одобрили увеличение президентского срока

Избиратели на референдуме в Египте большинством голосов поддержали внесение поправок в конституцию страны, которые в том числе предусматривают продление президентского срока Абделя Фаттаха ас-Сиси.

«За поправки проголосовали 88,33% избирателей. Явка составила 44,33%», - сказал председатель избиркома Ляшин Ибрагим на пресс-конференции в Каире.

Абдель Фаттах ас-Сиси был впервые избран в 2014 году, а в 2018 году переизбран на второй срок, сообщает РИА «Новости».

