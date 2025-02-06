На премьера Польши завели дело по обвинению в госперевороте
6 февраля 202504:01
На главу правительства Польши Дональда Туска завели дело по обвинению в госперевороте, сообщает RT со ссылкой на заявление председателя Конституционного суда.
По его словам, ещё ряд министров и спикеров парламента, судей и прокуроров проходят по делу как подозреваемые. Дело было начато из-за нарушений при назначении национального прокурора.
Туск прокомментировал эту новость, не отрываясь от игры в настольный теннис, заявив, что «тут дела поважнее».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru