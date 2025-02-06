На премьера Польши завели дело по обвинению в госперевороте

На главу правительства Польши Дональда Туска завели дело по обвинению в госперевороте, сообщает RT со ссылкой на заявление председателя Конституционного суда.

По его словам, ещё ряд министров и спикеров парламента, судей и прокуроров проходят по делу как подозреваемые. Дело было начато из-за нарушений при назначении национального прокурора.

Туск прокомментировал эту новость, не отрываясь от игры в настольный теннис, заявив, что «тут дела поважнее».

