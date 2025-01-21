На острове Ява при оползне погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли в результате схода оползня на индонезийском острове Ява. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что ЧП произошло в провинции Центральная Ява в районе города Пекалонган. При оползне погибли 16 человек, десять пострадали. Специалисты продолжают поиски людей.

«У нас мало времени. Мы соревнуемся с погодой», — отметил представитель местного агентства по ликвидации последствий стихии.

Между тем на юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате пострадали 15 человек, сообщает РЕН ТВ.

