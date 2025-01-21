На острове Ява при оползне погибли 16 человек
21 января 202510:41
Шестнадцать человек погибли в результате схода оползня на индонезийском острове Ява. Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что ЧП произошло в провинции Центральная Ява в районе города Пекалонган. При оползне погибли 16 человек, десять пострадали. Специалисты продолжают поиски людей.
«У нас мало времени. Мы соревнуемся с погодой», — отметил представитель местного агентства по ликвидации последствий стихии.
Между тем на юге Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате пострадали 15 человек, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На острове Ява при оползне погибли 16 человек
- Мурашко: Почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт в 2024 году
- Зверев первым вышел в полуфинал Australian Open
- Умер гитарист Whitesnake Джон Сайкс
- МЧС: На крымском побережье за сутки собрали 40 тонн загрязненного мазутом грунта
- СМИ: До десяти выросло число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции
- Появилось видео пожара в отеле на зимнем курорте Турции, где погибли 10 человек
- Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% за неделю
- Родители школьников и студентов стали мишенью для атак кибермошенников
- На инаугурации Трампа подали вино с «русским» названием
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru