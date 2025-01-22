На нефтяном терминале в Иране произошел пожар
Пожар на нефтяном терминале произошел в городе Рей в Иране. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу национальной компании республики по сбыту нефтепродуктов.
Отмечается, что на объекте хранится около 18 тысяч тонн нефти. Возгорание уже локализовали, ситуация под контролем.
Как уточнили в компании по сбыту нефтепродуктов, в Рее загорелся один из резервуаров со сжиженным природным газом небольшой емкости. Никто не пострадал. На месте ЧП работают пожарные и оперативные службы.
Ранее в пригороде Казани в результате атаки беспилотника загорелась газовая цистерна, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru