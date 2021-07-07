На митингах против ЛГБТ в Тбилиси задержаны более 100 человек
Правоохранители задержали более 100 человек во время митингов в Тбилиси против ЛГБТ-сообщества и в поддержку избитых ранее журналистов. Об этом рассказали в МВД Грузии.
Большинство из задержанных - 68 человек – уже отпущены под подписку, остальные находятся в изоляторе временного содержания.
В понедельник противники ЛГБТ-сообщества забрались в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру Тбилиси ходили агрессивно настроенные группы в поисках людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.
После этого «Марш достоинства», который был организован ЛГБТ-сообществом, решено было отменить в целях безопасности его участников.
Ранее сообщалось, что протестующие против представителей ЛГБТ сняли флаг Евросоюза со здания парламента и сожгли его. Пострадали более 50 журналистов, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Шесть человек погибли при пожаре в Смоленской области
- СМИ: неизвестные в Тюмени захватили заложников в Сбербанке
- В НАСА предупредили о возможном столкновении неизвестного объекта с МКС
- На митингах против ЛГБТ в Тбилиси задержаны более 100 человек
- Врач посоветовал переболевшим COVID-19 привиться «Спутником Лайт»
- В России усилят охрану лесов
- Совокупный доход 100 богатейших чиновников и депутатов вырос на 10 млрд рублей в пандемию
- Минпромторг не будет вводить QR-коды для прохода в магазин
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
- Полномочия депутатов и сенаторов предложили ограничить двумя сроками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru