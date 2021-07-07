На митингах против ЛГБТ в Тбилиси задержаны более 100 человек

Правоохранители задержали более 100 человек во время митингов в Тбилиси против ЛГБТ-сообщества и в поддержку избитых ранее журналистов. Об этом рассказали в МВД Грузии.

Большинство из задержанных - 68 человек – уже отпущены под подписку, остальные находятся в изоляторе временного содержания.