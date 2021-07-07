На митингах против ЛГБТ в Тбилиси задержаны более 100 человек

Правоохранители задержали более 100 человек во время митингов в Тбилиси против ЛГБТ-сообщества и в поддержку избитых ранее журналистов. Об этом рассказали в МВД Грузии.

Большинство из задержанных - 68 человек – уже отпущены под подписку, остальные находятся в изоляторе временного содержания.

Противники ЛГБТ взорвали в Тбилиси бомбу и нападают на иностранцев

В понедельник противники ЛГБТ-сообщества забрались в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру Тбилиси ходили агрессивно настроенные группы в поисках людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.

После этого «Марш достоинства», который был организован ЛГБТ-сообществом, решено было отменить в целях безопасности его участников.

Ранее сообщалось, что протестующие против представителей ЛГБТ сняли флаг Евросоюза со здания парламента и сожгли его. Пострадали более 50 журналистов, передает RT.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ГрузияЛГБТ
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