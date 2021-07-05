Противники ЛГБТ взорвали в Тбилиси бомбу и нападают на иностранцев

В Тбилиси в понедельник происходят беспорядки, устроенные противниками марша ЛГБТ, СМИ сообщают о ножевом ранении иностранца и взрыве, в результате которого пострадала девушка.

«Друзья, сограждане, призываю вас к спокойствию. Неприемлемо насилие! Фиксируются невероятные факты нападения на подростков, женщин, даже туристов», - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, которого цитируют РИА Новости.

Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев, иностранец, который гулял по городу, получил два удара ножом из-за того, что носил серьгу.

Кроме того, сообщается, что противники марша ЛГБТ бросили взрывное устройство в здание одной из НПО, поддерживающей секс-меньшинства. В результате была ранена в живот девушка.

Мэр Тбилиси также заявил о недопустимости нападений на журналистов.

"СМИ неприкосновенны даже в горячих точках мира. Выраженная в отношении наших журналистов агрессия является позором нашего общества. Дайте им возможность работать", - подчеркнул Каладзе.

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообществ проводили разные мероприятия. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник вечером.

