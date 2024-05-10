На мероприятиях в честь Дня Победы в Берлине задержали десять человек
Полиция задержала десять человек на приуроченных к 9 мая акциях в Берлине. Об этом пишет Bild.
По данным издания, нарушители не соблюдали установленные правила, в том числе запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Так, несколько человек оскорбляли полицию или проносили георгиевские ленточки.
Отмечается, что мероприятия 9 мая в целом прошли спокойно, полицейские зафиксировали несколько незначительных инцидентов.
В День Победы сотни россиян собрались у мемориала воинам Красной армии в Трептов-парке в Берлине, несмотря на запреты властей, напоминает РЕН ТВ. Мероприятие посетил также посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
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