Мощнейший за 15 лет ураган обрушился на Мексику
Ураган четвёртой категории «Дельта» обрушился на северо-восточное побережье Мексики в районе штата Кинтана-Роо.
Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает в своём Твиттере, что первым на пути стихии встал посёлок Пуэрто-Морелос. По данным центра, «Дельта» движется в северо-западном направлении со скоростью 28 км/ч.
Губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин заявил, что урагана такой мощности в регионе не было 15 лет - максимальная скорость ветра достигает 185 км/ч. Местные власти заранее предупредили жителей о стихии, в нескольких районах объявлен красный уровень опасности.
По шкале ураганов Саффира-Симпсона, которая используется для измерения потенциального ущерба от ураганов, четвёртая категория — это поваленные деревья и рекламные щиты, разрушенные сборные домики, затопленные участки на высоте до 3 метров над уровнем моря и наводнения.
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