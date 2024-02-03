На круизном лайнере в США 139 человек заболели желудочно-кишечной инфекцией
Более 130 пассажиров круизного лайнера Queen Victoria британской компании Cunard Cruise Line заболели желудочно-кишечной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Лайнер отправился в круиз 11 января, путешествие продлится 107 дней. На борту находятся 1,8 тысячи пассажиров, а также 967 членов экипажа.
Отмечается, что 139 человек — 123 пассажира и 16 членов экипажа — пожаловались на тошноту и диарею. Причины недомогания пока не установлены.
В Cunard Cruise Line подтвердили, что «небольшое число людей» на корабле столкнулось с заболеванием.
«Были немедленно активированы все механизмы по охране здоровья и безопасности, чтобы обеспечить благополучие всех гостей и экипажа. Меры были эффективными», — указали в компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru