На круизном лайнере в США 139 человек заболели желудочно-кишечной инфекцией

Лайнер отправился в круиз 11 января, путешествие продлится 107 дней. На борту находятся 1,8 тысячи пассажиров, а также 967 членов экипажа.

Отмечается, что 139 человек — 123 пассажира и 16 членов экипажа — пожаловались на тошноту и диарею. Причины недомогания пока не установлены.

В Cunard Cruise Line подтвердили, что «небольшое число людей» на корабле столкнулось с заболеванием.

«Были немедленно активированы все механизмы по охране здоровья и безопасности, чтобы обеспечить благополучие всех гостей и экипажа. Меры были эффективными», — указали в компании.

