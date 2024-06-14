На конкурсе созданных ИИ изображений победил настоящий снимок
Настоящий снимок стал победителем на конкурсе изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание PetaPixel.
Речь идёт о достаточной сюрреалистичной фотографии фламинго, автором которой является Майлз Эстри. Жюри включило снимок в тройку победителей, а в народном голосовании он был признан лучшим.
По словам Эстри, он намеренно послал на конкурс настоящее фото.
«Я хотел показать, что природа всё ещё может победить машину и что настоящая работа настоящих творческих людей всё ещё имеет свои достоинства», — рассказал автор.
Как пишет PetaPixel, после того как стала известна правда, работу Эстри дисквалифицировали.
Ранее на Аляске (США) лосиха убила 70-летнего Дейла Чормана, который попытался сфотографировать её новорождённых лосят, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru