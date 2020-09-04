На Кипре зафиксирован температурный рекорд в 46,2 градуса
4 сентября 202022:48
Температурный рекорд установлен на Кипре 4 сентября, столбик термометра был зафиксирован на отметке 46,2 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Отмечается, что из-за жары Минздрав страны отменил во второй половине дня все виды тяжелых работ на открытом воздухе.
Предыдущий рекорд был на 0,6 градусов ниже. Он был установлен в августе 2010 года.
И нынешний, и предыдущий рекорды были установлены на станции радиозондов в лесопарке Аталасса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru