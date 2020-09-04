На Кипре зафиксирован температурный рекорд в 46,2 градуса

Температурный рекорд установлен на Кипре 4 сентября, столбик термометра был зафиксирован на отметке 46,2 градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Отмечается, что из-за жары Минздрав страны отменил во второй половине дня все виды тяжелых работ на открытом воздухе.

Предыдущий рекорд был на 0,6 градусов ниже. Он был установлен в августе 2010 года.

И нынешний, и предыдущий рекорды были установлены на станции радиозондов в лесопарке Аталасса.

