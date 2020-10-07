Два беспилотника упали на границе Грузии и Азербайджана
Крушение двух беспилотников произошло в Грузии на границе с Азербайджаном, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на МВД Грузии.
Инциденты произошли на востоке Грузии в крае Кахети, граничащем с Азербайджаном. Вечером в среду летательные аппараты были обнаружены после крушения в грузинских сёлах Санавардо и Удабно. Пострадавших нет. Происхождение беспилотников неизвестно.
Ранее советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов заявил, что в стране достаточно ресурсов для продолжения военной операции в Нагорном Карабахе.
Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией развернулся на территории Нагорного Карабаха 27 сентября. В Баку заявили об обстрелах мирных населённых пунктов со стороны армянских ВС. Ереван в ответном заявлении сообщил о ракетных атаках и обстрелах азербайджанских военных. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике в связи со сложившейся ситуацией объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
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