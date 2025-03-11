На АЭС «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя
Утечка около 100 кубических метров теплоносителя произошла на атомной электростанции «Олкилуото-3» (OL3) в Финляндии. Об этом сообщил оператор станции Teollisuuden Voima.
Отмечается, что утечку зафиксировали 7 марта во время планового технического обслуживания. Инцидент произошел из-за ошибки персонала: сотрудники не закрыли полностью один из люков бассейна реактора. Последствия утечки минимизировали благодаря оперативным действиям.
«Теплоноситель, вытекший в контейнмент, поступил в дренажную систему пола, предназначенную для сбора и отвода таких утечек», — указали в пресс-службе.
Радиоактивные сточные воды обработают в соответствии с необходимыми процедурами. Произошедшее не представляло угрозы для персонала, окружающей среды либо работы АЭС.
Ранее на Тайване над атомной электростанцией «Мааньшань» заметили клубы дыма, отмечалось, что рядом с объектом произошло возгорание на градирне, напоминает Ura.ru.
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- На АЭС «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя
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