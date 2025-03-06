На АЭС на Тайване произошло задымление

Задымление зафиксировали на территории атомной электростанции «Мааньшань» на юге Тайваня. Об этом сообщает портал TaiwanPlus.

По его данным, над АЭС видны клубы черного дыма.

Отмечается, что пожар произошел в градирне рядом с объектом. На месте работают пожарные, возгорание взяли под контроль.

Данных о пострадавших в результате ЧП нет. По данным комиссии по ядерной безопасности, проблем с радиационным фоном не наблюдается, все энергоблоки АЭС работают штатно.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло о взрыве на территории Чернобыльской АЭС в районе бывшего четвертого энергоблока станции, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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