На АЭС на Тайване произошло задымление
Задымление зафиксировали на территории атомной электростанции «Мааньшань» на юге Тайваня. Об этом сообщает портал TaiwanPlus.
По его данным, над АЭС видны клубы черного дыма.
Отмечается, что пожар произошел в градирне рядом с объектом. На месте работают пожарные, возгорание взяли под контроль.
Данных о пострадавших в результате ЧП нет. По данным комиссии по ядерной безопасности, проблем с радиационным фоном не наблюдается, все энергоблоки АЭС работают штатно.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло о взрыве на территории Чернобыльской АЭС в районе бывшего четвертого энергоблока станции, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Помощник Миронова опроверг сообщения о госпитализации артиста
- Посла Новой Зеландии в Британии уволили после критики Трампа
- Юрист Васильева предупредила россиян о дачных штрафах
- Дегтярев заявил, что не позволит называть российских спортсменов «иноагентами»
- Олимпийской чемпионке гимнастке Мельниковой предоставили нейтральный статус
- На АЭС на Тайване произошло задымление
- СМИ: Власти обсуждают расширение программы семейной ипотеки
- В Воронежской области при падении БПЛА повреждено здание
- СМИ: Евгения Миронова госпитализировали из-за проблем с сердцем
- «Ученикам засоряют мозг»: Андреасян высказался после скандала в киноколледже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru