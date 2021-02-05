Мышьяк, ртуть и свинец обнаружили в популярных марках детского питания
Подкомитет по экономической и потребительской политике Палаты представителей США опубликовал результаты исследования, согласно которому в детском питании нескольких американских производителей обнаружены высокие уровни присутствия тяжелых металлов. Об этом сообщается на официальном сайте Палаты представителей.
Эксперты пришли к выводу, что содержание мышьяка, свинца, кадмия и ртути превышает допустимые нормы в продукции компаний Gerber, Nurture Inc., Hain Celestial Group и Beech-Nitrition. Как отмечают специалисты, содержание этих металлов создает “серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста”.
В отчете подкомитета отмечается, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа проигнорировала анонимно отправленный отчет 2019 года о завышенных показателях тяжелых металлов в детском питании. Также эксперты заявили, что Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) не приняло соответствующие регулирующие меры для контроля за концентрацией отравляющих веществ в детской продукции.
Исследователи пришли к заключению, что решение о принятии дополнительных мер контроля за производителями детского питания зависит от FDA.
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