Мышьяк, ртуть и свинец обнаружили в популярных марках детского питания

Подкомитет по экономической и потребительской политике Палаты представителей США опубликовал результаты исследования, согласно которому в детском питании нескольких американских производителей обнаружены высокие уровни присутствия тяжелых металлов. Об этом сообщается на официальном сайте Палаты представителей.

Эксперты пришли к выводу, что содержание мышьяка, свинца, кадмия и ртути превышает допустимые нормы в продукции компаний Gerber, Nurture Inc., Hain Celestial Group и Beech-Nitrition. Как отмечают специалисты, содержание этих металлов создает “серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста”.

В отчете подкомитета отмечается, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа проигнорировала анонимно отправленный отчет 2019 года о завышенных показателях тяжелых металлов в детском питании. Также эксперты заявили, что Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) не приняло соответствующие регулирующие меры для контроля за концентрацией отравляющих веществ в детской продукции.

Исследователи пришли к заключению, что решение о принятии дополнительных мер контроля за производителями детского питания зависит от FDA.





