СМИ: Мятежники в Мали захватили генеральный штаб
Малийские мятежники захватили генеральный штаб вооруженных сил, а также несколько министров и высокопоставленных офицеров, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на малийское СМИ Bamada.
Отмечается, что малийский генштаб контролирует группа нацгвардейцев, возглавляемая полковником Садьо Камара — экс-директором военной школы в Кати.
Ранее сообщалось, что военные близ малийской столицы Бамако подняли вооруженный мятеж, обстреляли военную базу в городе Кати и идут на столицу.
В Мали в течение месяца проходят массовые митинги против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта, нищеты и коррупции. Amnesty International сообщает о дюжине убитых огнестрельным оружием протестующих.
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