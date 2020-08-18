СМИ: Мятежники в Мали захватили генеральный штаб

Малийские мятежники захватили генеральный штаб вооруженных сил, а также несколько министров и высокопоставленных офицеров, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на малийское СМИ Bamada.

Отмечается, что малийский генштаб контролирует группа нацгвардейцев, возглавляемая полковником Садьо Камара — экс-директором военной школы в Кати.

Военные в Мали подняли вооружённый мятеж

Ранее сообщалось, что военные близ малийской столицы Бамако подняли вооруженный мятеж, обстреляли военную базу в городе Кати и идут на столицу.

В Мали в течение месяца проходят массовые митинги против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта, нищеты и коррупции. Amnesty International сообщает о дюжине убитых огнестрельным оружием протестующих.

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ФОТО: РИА Новости
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