Мужчина-натурал из Германии щеголяет в юбках в знак протеста

Американец Марк Брайан, живущий в Германии, объявил бойкот мужской одежде в знак протеста против «гендерных стереотипов». Вот уже четыре года он носит юбки, платья и туфли на шпильках.

При этом 61-летний мужчина описывает себя как «гетеросексуального, счастливого в браке парня, который любит машины марки Porsсhe, красивых женщин». Он счастливо женат и воспитывает троих детей.

Брайан ходит в женской одежде на работу, а также регулярно публикует свои фото в таком виде в Instagram. Он рассказывает, что когда первые облачился в женское на работу, очень стеснялся, однако довольно быстро понял, что людям по большому счету всё равно, как он выглядит, отмечает РЕН ТВ.

Блогер также признаётся, что некоторые выражают сомнение в его сексуальной ориентации. Как правило, он не реагирует на это, хотя иногда объясняет, что принадлежит к натуралам.

