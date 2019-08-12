Москвичи завоевали 18 медалей международных школьных олимпиад
Ученики столичных школ завоевали 18 медалей на международных олимпиадах, сообщается на сайт столичной мэрии.
Отмечается, что по итогам семи состязаний — по информатике, физике, биологии, математике, астрономии, географии, химии и астрофизике — столичные школьники собрали 13 золотых медалей и пять серебряных.
Так, в Израиле, где проходило соревнование по физике, золото взяли четыре москвича: Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Владимир Малиновский и Андрей Панферов.
Из Великобритании столичные ученики привезли два первенства по математике: их завоевали учащиеся специализированного учебно-научного центра при МГУ Олег Смирнов и Тимофей Ковалев. Серебро взяли Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов.
В Венгрии серебряную медаль получила на олимпиаде по биологии Наталия Колюпанова, выпускница московской школы имени маршала В.И. Чуйкова. Из Парижа, где проходило соревнование по химии, россияне привезли три золота — обладателями медалей стали Даниил Бардонов, Никита Чернов Алексей Шишкин.
В Гонконге школьники получили одно золото и одно серебро на олимпиаде по географии: победительницами стали Лада Антонова и Катарина Мечникова.
Золото и серебро также привезли ученики из Венгрии с соревнования по астрономии и астрофизике. В составе основной сборной награды взяли Александра Волкова и Дмитрий Царев.
И, наконец, в Азербайджане москвичи взяли ещё два золота на олимпиаде по информатике.
Добавим, в конце года учеников ждёт ещё одно международное состязание. Школьники выступят на естественнонаучной олимпиаде юниоров. Она пройдет с 3 по 12 декабря в Катаре.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: Из-за взрыва газа на юго-западе Москвы мог пострадать человек
- После ЧП под Северодвинском Росатом доведет работу до конца
- Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
- О реакторе речь не шла. Эксперт-ядерщик рассказал о взрыве под Архангельском
- СКР проведёт проверку по заявлению избитой силовиком девушки