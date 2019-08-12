Москвичи завоевали 18 медалей международных школьных олимпиад

Ученики столичных школ завоевали 18 медалей на международных олимпиадах, сообщается на сайт столичной мэрии.

Отмечается, что по итогам семи состязаний — по информатике, физике, биологии, математике, астрономии, географии, химии и астрофизике — столичные школьники собрали 13 золотых медалей и пять серебряных.

Так, в Израиле, где проходило соревнование по физике, золото взяли четыре москвича: Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Владимир Малиновский и Андрей Панферов.

Из Великобритании столичные ученики привезли два первенства по математике: их завоевали учащиеся специализированного учебно-научного центра при МГУ Олег Смирнов и Тимофей Ковалев. Серебро взяли Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов.

В Венгрии серебряную медаль получила на олимпиаде по биологии Наталия Колюпанова, выпускница московской школы имени маршала В.И. Чуйкова. Из Парижа, где проходило соревнование по химии, россияне привезли три золота — обладателями медалей стали Даниил Бардонов, Никита Чернов Алексей Шишкин.

В Гонконге школьники получили одно золото и одно серебро на олимпиаде по географии: победительницами стали Лада Антонова и Катарина Мечникова.

Золото и серебро также привезли ученики из Венгрии с соревнования по астрономии и астрофизике. В составе основной сборной награды взяли Александра Волкова и Дмитрий Царев.

И, наконец, в Азербайджане москвичи взяли ещё два золота на олимпиаде по информатике.

Добавим, в конце года учеников ждёт ещё одно международное состязание. Школьники выступят на естественнонаучной олимпиаде юниоров. Она пройдет с 3 по 12 декабря в Катаре.



