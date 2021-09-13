Моргенштерну запретили выступать на Украине

Рэперу Алишеру Валееву, известному также под псевдонимом Моргенштерн, запрещено вести любую концертную деятельность на территории украины, сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что музыкант включен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины и как Валеев, и как Моргенштерн.

В сообщении говорится, что запрет на гастроли связан с выводами лингвистической экспертизы, подтверждающие, что в песнях рэпера содержится «пропагандира культа насилия и жестокости, а также распространение и употребление наркотических и психотропных веществ».

Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах, сообщает RT.

