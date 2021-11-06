«Молдовагаз» намерена вдвое увеличить цены на газ для потребителей
Компания «Молдовагаз» заявила национальному агентству по энергетическому регулированию в Молдавии повысить тариф для потребителей в 2,2 раза. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным газовой компании, это вызвано значительным ростом закупочных цен. При этом в октябре этого года Молдавия пролонгировала контракт с «Газпромом» на пять лет.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что стоимость газа составит около $450 за тысячу куб. м. В настоящий момент стоимость газа для потребителей составляет 4,3 лея (25 центов).
При этом в Кремле назвали «взаимоприемлемым» пятилетний газовый контракт, заключенный между компаниями 29 октября.
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