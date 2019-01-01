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Это произошло в течение нескольких часов после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.
Молдавские «демократы» покинули страну
14 июня23:27
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, покидают страну, передает «Интерфакс».
Частные самолеты вылетели в Москву, Одессу и Лондоне. К вылету в Стамбул готовятся пять чартерных рейсов. Среди предполагаемых пассажиров этих рейсов - олигарх Влад Плахотнюк.
Отмечается, что на пути в аэропорту Кишинева наблюдаются пробки, а у самого аэропорта - скопление дорогих машин.
Это произошло в течение нескольких часов после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.
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ФОТО: РИА Новости / Руслан Шалапуда
ТЕГИ:Молдавия