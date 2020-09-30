Молдавия планирует до конца года получить российскую вакцину от COVID-19

Молдавия рассчитывает на получение российской вакцины от коронавируса до конца текущего года. Соответствующее заявление сделал президент республики Игорь Додон.

В частности, Додон отметил, что доверяет российской вакцине. Президент добавил, что надеется на двусторонний меморандум для получения этой вакцины для страны. По мнению Додона, это самый быстрый путь получения препарата.

Как пишет агентство, в Молдавии зарегистрировано более 53 случаев заражения коронавирусом, 1,3 тысячи из которых закончились летальным исходом. Додон заявил, что вакцинация в стране не будет обязательной и для некоторых категорий граждан ее сделают бесплатной.

Разработанная российским центром имени Гамалеи вакцина была зарегистрирован 11 августа и стала первой в мире.







