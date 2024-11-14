Могильщики обнаружили древний кувшин с серебряными монетами

В Турции жители деревни в административном районе Тарсус нашли более тысячи серебряных монет, сообщает Daily Express.

Они находились в треснувшем керамическом кувшине. Находку сделали могильщики во время работы. Они сразу же оповестили об этом местные власти. Правоохранительные органы оцепили место находки. Его осмотрели археологи.

Из земли извлекли 1100 древних серебряных монет, которые передали в музей.

Ранее в Великом Новгороде нашли клад с монетами и украшениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

