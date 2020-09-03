Модный дом Escada стал трижды банкротом
Модный дом Escada подал заявку на банкротство в районный суд Мюнхена. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на заявление компании. Производитель одежды класса люкс из Германии объяснил банкротство ростом конкуренции на этом рынке и негативным воздействием на бизнес пандемии коронавируса, передает «Коммерсант».
Проблемы Escada начались ещё несколько лет назад - всё это время она была убыточной. Теперь ей предстоит реструктуризация, суд уже назначил внешнего управляющего. Однако, возможно, бренд в итоге останется на плаву.
Это не первое банкротство в истории Escada. То же самое происходило в прошлом дважды - в 1978 и 2009 годах, но модному дому удавалось выжить. Компания была создана в 1978 году супругами Маргарет и Вольфгангом Лей.
Пик популярности Escada пришелся на 1990-е годы. Тогда она была одним из самых известных производителей женской одежды класса люкс, ее коллекции представляли Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Одежду дома носили принцесса Диана и шведская кронпринцесса Виктория.
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