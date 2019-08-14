Мировых лидеров ждут на форуме в Иерусалиме, чтобы обсудить борьбу с антисемитизмом

Мировые лидеры соберутся 23 января 2020 года в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме по случаю 75-ой годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня памяти жертв Холокоста. Здесь они примут участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.

Мероприятие получило название «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!». Его организовал президент «Всемирного форума памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор в сотрудничестве с «Яд Вашем» и под патронатом Президента Государства Израиль Реувена Ривлина.

Своё участие в памятных мероприятиях уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Как отметил президент Государства Израиль Реувен Ривлин, некоторые силы продолжают отрицать Холокост.

«Данная конференция состоится в очень важный исторический момент – спустя 75 лет после освобождения Аушвица-Биркенау, когда вновь всё чаще стали звучать голоса антисемитов и отрицателей Холокоста. Мы никогда не будем поддерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобы люди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеров политических партий, ни глав государств», - заключил президент.

Мероприятие поможет мировым политикам окончательно искоренить антисемитизм, подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

«Этот форум предоставит мировым лидерам уникальную возможность решительно заявить «Хватит!» антисемитизму, расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» занимает уникальное положение, предоставляя современным лидерам возможность совместными усилиями претворить свои знания и осведомлённость о Холокосте в конкретные действия, направленные на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти», - отметил президент форума.

Председатель Мемориала «Яд Вашем» Авнер Шалев призвал обсудить на форуме важный вопрос: каким образом антисемитизм сохранился и распространился в последние годы?

«После Второй мировой войны международное сообщество утвердило универсальные принципы и учредило международные организации с чётко выраженной целью предотвратить в будущем преступления против человечности. Необходимо определить, изучить и понять, каким образом антисемитизм сохранился и распространился в последние годы. Мы обязаны быть бдительными в отношении сегодняшних проявлений антисемитизма и сохранять решимость в борьбе с ним при любом его появлении. Всё человечество и особенно лидеры, которые соберутся здесь, в «Яд Вашем», несут ответственность за борьбу с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией», - заключил председатель Мемориала.















