Мировых лидеров ждут на форуме в Иерусалиме, чтобы обсудить борьбу с антисемитизмом
Мировые лидеры соберутся 23 января 2020 года в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме по случаю 75-ой годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня памяти жертв Холокоста. Здесь они примут участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.
Мероприятие получило название «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!». Его организовал президент «Всемирного форума памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор в сотрудничестве с «Яд Вашем» и под патронатом Президента Государства Израиль Реувена Ривлина.
Своё участие в памятных мероприятиях уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
Как отметил президент Государства Израиль Реувен Ривлин, некоторые силы продолжают отрицать Холокост.
«Данная конференция состоится в очень важный исторический момент – спустя 75 лет после освобождения Аушвица-Биркенау, когда вновь всё чаще стали звучать голоса антисемитов и отрицателей Холокоста. Мы никогда не будем поддерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобы люди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеров политических партий, ни глав государств», - заключил президент.
Мероприятие поможет мировым политикам окончательно искоренить антисемитизм, подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.
«Этот форум предоставит мировым лидерам уникальную возможность решительно заявить «Хватит!» антисемитизму, расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» занимает уникальное положение, предоставляя современным лидерам возможность совместными усилиями претворить свои знания и осведомлённость о Холокосте в конкретные действия, направленные на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти», - отметил президент форума.
Председатель Мемориала «Яд Вашем» Авнер Шалев призвал обсудить на форуме важный вопрос: каким образом антисемитизм сохранился и распространился в последние годы?
«После Второй мировой войны международное сообщество утвердило универсальные принципы и учредило международные организации с чётко выраженной целью предотвратить в будущем преступления против человечности. Необходимо определить, изучить и понять, каким образом антисемитизм сохранился и распространился в последние годы. Мы обязаны быть бдительными в отношении сегодняшних проявлений антисемитизма и сохранять решимость в борьбе с ним при любом его появлении. Всё человечество и особенно лидеры, которые соберутся здесь, в «Яд Вашем», несут ответственность за борьбу с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией», - заключил председатель Мемориала.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
- Мировых лидеров ждут на форуме в Иерусалиме, чтобы обсудить борьбу с антисемитизмом
- Зюганов раскритиковал лозунги участников акций протеста в Москве
- ДРБ соглaсовaл проведение митингa 25 aвгустa нa Проспекте Сaхaровa
- СМИ: Джигарханян доставлен в реанимацию