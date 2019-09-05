Мировые новости на завтрак: В США оправдали экс-советника Обамы по «делу РФ»

2

Правительство Великобритании решило не тормозить обсуждение законопроекта об отсрочке выхода страны из Евросоюза до 31 января 2020 года в Палате лордов. Об этом сообщил в Twitter член палаты Филип Хант.

Ранее законопроект в третьем чтении приняла Палата общин британского парламента. За перенос Брексита проголосовали 327 депутатов, а против выступили 299.

Если Палата лордов одобрит законопроект, его должна будет подписать королева Елизавета II.

