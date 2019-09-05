Мировые новости на завтрак: В США оправдали экс-советника Обамы по «делу РФ»
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 5 сентября.
В США оправдали бывшего советника Обамы в рамках «российского дела»
Суд присяжных признал невиновным экс-советника бывшего президента США, работавшим на правительство Украины без регистрации иноагентом, пишет NYT.
Вашингтонский юрист Грэг Крейг, бывший юристконсульт президента Барака Обамы, был признан невиновным по делу, открытому в рамках «российского расследования» бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обвинение утверждало, что Крэйг солгал властям о своей работе на правительство бывшего украинского президента Виктора Януковича в 2012 году, однако суд с этими доводами не согласился.
Британское правительство решило не мешать отсрочке Брексита
Правительство Великобритании решило не тормозить обсуждение законопроекта об отсрочке выхода страны из Евросоюза до 31 января 2020 года в Палате лордов. Об этом сообщил в Twitter член палаты Филип Хант.
Ранее законопроект в третьем чтении приняла Палата общин британского парламента. За перенос Брексита проголосовали 327 депутатов, а против выступили 299.
Если Палата лордов одобрит законопроект, его должна будет подписать королева Елизавета II.
Анонсированы новые переговоры США и Китая
Китай и Соединенные Штаты договорились провести очередные торгово-экономические переговоры в начале октября в Вашингтоне.
Как заявило Министерство коммерции КНР, с середины сентября рабочие группы начнут проводить друг с другом «обстоятельные обсуждения», а также «подготовят необходимые условия для встречи на высоком уровне».
В США информацию о переговорах подтвердил официальный представитель Торгового представительства США Джефф Эмерсон.
Напомним, на саммите G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли торгового перемирия между двумя странами, однако торговая война не прекратилась.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей