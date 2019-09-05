Мировые новости на завтрак: В США оправдали экс-советника Обамы по «делу РФ»

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 5 сентября.

1

В США оправдали бывшего советника Обамы в рамках «российского дела»

Суд присяжных признал невиновным экс-советника бывшего президента США, работавшим на правительство Украины без регистрации иноагентом, пишет NYT.

Вашингтонский юрист Грэг Крейг, бывший юристконсульт президента Барака Обамы, был признан невиновным по делу, открытому в рамках «российского расследования» бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

Обвинение утверждало, что Крэйг солгал властям о своей работе на правительство бывшего украинского президента Виктора Януковича в 2012 году, однако суд с этими доводами не согласился. 

2

Британское правительство решило не мешать отсрочке Брексита

Правительство Великобритании решило не тормозить обсуждение законопроекта об отсрочке выхода страны из Евросоюза до 31 января 2020 года в Палате лордов. Об этом сообщил в Twitter член палаты Филип Хант.

Ранее законопроект в третьем чтении приняла Палата общин британского парламента. За перенос Брексита проголосовали 327 депутатов, а против выступили 299.

Если Палата лордов одобрит законопроект, его должна будет подписать королева Елизавета II.

3

Анонсированы новые переговоры США и Китая

Китай и Соединенные Штаты договорились провести очередные торгово-экономические переговоры в начале октября в Вашингтоне.

Как заявило Министерство коммерции КНР, с середины сентября рабочие группы начнут проводить друг с другом «обстоятельные обсуждения», а также «подготовят необходимые условия для встречи на высоком уровне».

В США информацию о переговорах подтвердил официальный представитель Торгового представительства США Джефф Эмерсон.

Напомним, на саммите G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли торгового перемирия между двумя странами, однако торговая война не прекратилась.

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ФОТО: Wikimedia Commons
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