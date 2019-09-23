Мировые новости на завтрак: Трамп задумался о торговой сделке с Исландией

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Администрация Трампа присматривается к новой торговой сделке с Исландией на фоне торговой войны США с Китаем и напряженности в отношениях с Европой, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что экономика Исландии может мало что дать США с финансовой точки зрения, поэтому потенциальная сделка больше касается стратегической выгоды, которую предлагает арктическая страна.

Между тем, опрос сенаторов-республиканцев показал, что большинство из них открыты к идее заключения с Исландией соглашения о свободной торговле.

