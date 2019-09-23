Мировые новости на завтрак: Трамп задумался о торговой сделке с Исландией
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 23 сентября.
СМИ: Трамп рассматривает возможность торговой сделки с Исландией
Администрация Трампа присматривается к новой торговой сделке с Исландией на фоне торговой войны США с Китаем и напряженности в отношениях с Европой, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников.
Отмечается, что экономика Исландии может мало что дать США с финансовой точки зрения, поэтому потенциальная сделка больше касается стратегической выгоды, которую предлагает арктическая страна.
Между тем, опрос сенаторов-республиканцев показал, что большинство из них открыты к идее заключения с Исландией соглашения о свободной торговле.
Ремонт саудовских НПЗ может затянуться
Ремонт нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии (Saudi Aramco), пострадавших в результате атак беспилотников 14 сентября, может занять гораздо больше времени, чем предполагалось, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников и нефтяных подрядчиков.
Сообщается, что сейчас компания ведет экстренные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, предлагая повышенные ставки за запчасти и ремонтные работы.
Ранее руководство Saudi Aramco планировало восстановить пострадавшие объекты за 10 недель, но теперь, по данным WSJ, речь идет о нескольких месяцах.
Напомним, 14 сентября на два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии была совершена атака дронов. Ответственность за налет взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в инциденте Иран и ввели против страны экономические санкции.
СМИ узнали о причинах крушения Boeing 737 MAX в Индонезии
Следователи из Индонезии пришли к выводу, что основными причинами падения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре 2018 года стали недостатки в конструкции самолета и недостаточный контроль со стороны государственных органов Соединенных Штатов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.
По данным издания, расследование также выявило череду ошибок пилотов и факты неправильного обслуживания самолета, что могло привести к катастрофе.
Отмечается, что официальные представители, проводившие расследование, отказываются комментировать его результаты до официального выхода отчета в ноябре.
Напомним, что самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в Яванское море 29 октября 2018 года. 10 марта 2019 года самолет аналогичной модели авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Оба инцидента унесли жизни 346 пассажиров.
Помпео встретится с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео встретится с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 27 сентября.
Об этом сообщили в американском Госдепе. Последний раз Помпео и Лавров встречались в середине мая в российском Сочи.
По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон планирует использовать встречи в ходе сессии Генассамблеии ООН, которая пройдет в Нью-Йорке, для противостояния «зловредному влиянию авторитарных государств», в частности, России, Ирана, КНДР, Венесуэлы, Сирии и Китая, сообщает AFP.
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