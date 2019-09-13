Мировые новости на завтрак: США выдвинули России ультиматум
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 13 сентября.
В Конгрессе США потребовали освободить Пола Уилана
Американские законодатели потребовали от России представить доказательства вины арестованного по обвинению в шпионаже бизнесмена Пола Уилана или в противном случае освободить его.
Члены Палаты представителей и Сената США выступили с соответствующей резолюцией.
«Мы считаем, что Россия должна освободить Пола, если они не смогут предоставить какие-либо конкретные основания, чтобы продолжать его держать», — заявил сенатор Гэри Питерс.
Он отметил, что Штаты крайне обеспокоены состоянием здоровья бизнесмена, который был арестован 28 декабря прошлого года.
Джо Байден пытался втянуть Россию в войну с Ираком
Бывший вице-президент США Джо Байден в 2003 году пытался заключить сделку с Россией, по которой ей предлагалось 12 млрд долларов нефтяных доходов в обмен на поддержку военной операции США против Ирака. Об этом сообщает издание The Washington Free Beacon.
Тогда Байден состоял в комитете по международным делам Сената США. Президентом страны, напомним, был Джордж Буш-младший.
По словам Байдена, Бушу-младшему не удалось объединить страны мира после терактов 11 сентября 2001 года. Сам он попытался привлечь и Россию. Американский политик добавил, что Владимир Путин сначала отказался от его предложения, но затем согласился обсудить детали.
Напомним, что Россия не поддержала американское вторжение в Ирак и угрожала наложить вето на любую резолюцию ООН, легитимирующую его.
СМИ: США хотят отправить в Сирию дополнительных военных
Минобороны США планирует направить порядка 150 военных на северо-восток Сирии для совместного с Турцией наземного патрулирования региона, пишет газета The New York Times.
В настоящее время в Сирии находятся менее тысячи американских военных. Издание отмечает, что отправка дополнительного военного контингента будет одним из шагов Вашингтона для ослабления напряженности в отношениях с Турцией, которая возникла после поддержки США курдских ополченцев в САР.
Напомним, в начале прошлого месяца Анкара объявила о планах начать операцию в Сирии восточнее реки Евфрат, где территория контролируется курдскими отрядами самообороны. США выступили против, но после страны договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии. 8 сентября там прошло первое наземное патрулирование Турцией и США.
Трамп не исключил временную торговую сделку с Китаем
Американский президент Дональд Трамп допустил заключение временного торгового соглашения с Китаем, сообщает Reuters.
При этом глава Белого дома отметил, что предпочел бы заключить с КНР полноценное соглашение, но вопрос временной сделки также рассматривается.
Ранее Вашингтон отложил с 1 на 15 октября очередное повышение пошлин на товары из Китая объемом 250 млрд долларов. Страны начали вводить взаимные ограничения в торговле с 2018 года.
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