Мировые новости на завтрак: США выдвинули России ультиматум

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Американские законодатели потребовали от России представить доказательства вины арестованного по обвинению в шпионаже бизнесмена Пола Уилана или в противном случае освободить его.

Члены Палаты представителей и Сената США выступили с соответствующей резолюцией.

«Мы считаем, что Россия должна освободить Пола, если они не смогут предоставить какие-либо конкретные основания, чтобы продолжать его держать», — заявил сенатор Гэри Питерс.

Он отметил, что Штаты крайне обеспокоены состоянием здоровья бизнесмена, который был арестован 28 декабря прошлого года.

