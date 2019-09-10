Мировые новости на завтрак: Шпионские страсти в США и безвыходный Брексит в Британии
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 10 сентября.
NYT: «Главного шпиона» США вывезли из РФ только со второго раза
ЦРУ предпринимало попытку вывезти своего агента из России еще в 2016 году, однако он отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Об этом рассказала американская газета The New York Times со ссылкой на ситочники.
Издание отмечает, что шпиона был завербован ЦРУ «несколько десятилетий назад» и через какое-то время занял «влиятельную должность, обеспечивающую ему доступ в Кремль на высочайшем уровне».
Причиной для его вывоза из России газета называет интерес со стороны СМИ к фигуре источника ЦРУ в российских властных кругах, который проявился после публикаций о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.
Сообщается, что агенту предложили покинуть Россию в 2016 году, но он отказался, чем вызвал сомнения у руководителей американской разведки относительно своей лояльности. Аналогичное предложение, сделанное шпиону в 2017 году, было принято.
Джонсон снова проиграл голосование в парламенте
Палата общин британского парламента снова не поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы.
Британское правительство между тем приостановило свою работу до 14 октября.
Джонсон заявил, что его кабмин не будет просить Евросоюз об отсрочке Брексита, который должен быть реализован до 31 октября.
Накануне после одобрения королевой Елизаветой II вступил в силу закон о невозможности вывода страны из Евросоюза без сделки.
Глава Гонконга осудила США за попытки вмешательства
Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Гонконга и продвигать Закон о правах человека и демократии в этом специальном административном районе Китая.
С таким заявлением вступила глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам. «Вмешиваться в гонконгские внутренние дела - совершенно излишне», — сказала она.
В воскресенье, 8 сентября сотни антиправительственных демонстрантов с флагами США собрались здесь перед зданием американского генконсульства. Участники акции передали американским дипломатам петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт, чтобы оказать санкционное давление на правительства Китая и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод в этой автономной территории.
Напомним, что массовые акции продолжаются в Гонконге уже три месяца. 4 сентября глава местной администрации согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Акции протеста этот шаг властей не прекратил.
СМИ сообщили о двух пусках снарядов КНДР
Северная Корея запустила два снаряда из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Там отметили, что южнокорейские вооруженные силы «следят за ситуацией» и находятся в состоянии боевой готовности.
Между тем агентство Reuters со ссылкой на правительство Японии заявило, что пуски снарядов не угрожали безопасности страны. Источник агентства в администрации Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон также отслеживает ситуацию с запуском снарядов.
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