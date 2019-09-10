Мировые новости на завтрак: Шпионские страсти в США и безвыходный Брексит в Британии

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ЦРУ предпринимало попытку вывезти своего агента из России еще в 2016 году, однако он отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Об этом рассказала американская газета The New York Times со ссылкой на ситочники.

Издание отмечает, что шпиона был завербован ЦРУ «несколько десятилетий назад» и через какое-то время занял «влиятельную должность, обеспечивающую ему доступ в Кремль на высочайшем уровне».

Причиной для его вывоза из России газета называет интерес со стороны СМИ к фигуре источника ЦРУ в российских властных кругах, который проявился после публикаций о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Сообщается, что агенту предложили покинуть Россию в 2016 году, но он отказался, чем вызвал сомнения у руководителей американской разведки относительно своей лояльности. Аналогичное предложение, сделанное шпиону в 2017 году, было принято.

