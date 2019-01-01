Мировые новости на завтрак: Сенат США отчитался по «российскому вмешательству»

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Сенат США опубликовал первый доклад с итогами расследования, проводимого комитетом верхней палаты Конгресса по разведке.

В документе говорится, что Россия попыталась воздействовать на избирательные системы всех 50 штатов во время президентских выборов в 2016 году. Также сенаторы пришли к выводу, что Кремль не оказал прямого влияния на результат голосования в ходе последних выборов президента Соединенных Штатов.

Кроме того, в докладе Сената содержится рекомендация о том, что федеральному правительству необходимо усилить координацию и обеспечение властей штатов необходимыми ресурсами для организации выборов.

