Мировые новости на завтрак: Сенат США отчитался по «российскому вмешательству»
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 26 июля.
Сенат США опубликовал доклад по «российскому вмешательству»
Сенат США опубликовал первый доклад с итогами расследования, проводимого комитетом верхней палаты Конгресса по разведке.
В документе говорится, что Россия попыталась воздействовать на избирательные системы всех 50 штатов во время президентских выборов в 2016 году. Также сенаторы пришли к выводу, что Кремль не оказал прямого влияния на результат голосования в ходе последних выборов президента Соединенных Штатов.
Кроме того, в докладе Сената содержится рекомендация о том, что федеральному правительству необходимо усилить координацию и обеспечение властей штатов необходимыми ресурсами для организации выборов.
Лидер брекситеров объединился со командой Трампа для сбора денег
Лидер партии Brexit Найджел Фарадж объединил усилия с американцами, поддерживающими Дональда Трампа, чтобы собрать деньги на выход Великобритании за из Евросоюза.
Ожидается, что новая инициатива, получившая название World4Brexit, будет следовать советам приближенных Трампа, таких как Стив Бэннон, но не будет финансировать кандидатов, следует из документации по сбору средств.
Фарадж признался в интервью Financial Times, что скептически относится к тому, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет выполнить обещание вывести Великобританию из ЕС до 31 октября, со сделкой или без.
СМИ: Иран испытал баллистическую ракету
Иран успешно провел испытания баллистической ракеты средней дальности, сообщает источник американского телеканала Fox News.
Отмечается, что это были испытания ракеты «Шахаб-3». Она пролетела почти тысячу километров с юга страны до района, находящегося недалеко от Тегерана.
В США увидели в испытании иранской ракеты политический посыл и сигнал Европе, пишет The New York Times.
В США вернули смертную казнь на федеральном уровне
Правительство Соединенных Штатов спустя 16 лет решили вернуться к исполнению смертных приговоров на федеральном уровне. Об этом в четверг, 25 июля заявил генпрокурор Уильям Барр.
В Минюсте США уже запланированы пять казней на декабрь и январь. Сообщается, что смертный приговор будут исполнять для самых злостных преступников, которые издевались над людьми, прежде чем убить их, а также насиловали малолетних.
Умерщвлять преступников будут посредством инъекции пентобарбитала — психотропного средства, передозировка которого приводит к смерти.
Ранее власти штатов могли сами определять, применять ли высшую меру наказания. Напомним, что в 23 штатах смертная казнь запрещена.
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