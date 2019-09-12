Мировые новости на завтрак: Прогноз хаоса в Британии и прогресс в Китае

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит свое следующее запланированное повышение тарифов на товары из Китая на две недели.

По его словам, это является «жестом доброй воли», который может помочь наладить отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Таким образом, Соединенные Штаты отложат запланированное повышение с 25% о 30% пошли на китайские товары стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 октября на 15 октября.

В сообщении в Twitter президент Трамп добавил, что перенос сроков повышения тарифов был сделан по просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хе, а также по причине того, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ую годовщину своего основания.

