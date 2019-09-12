Мировые новости на завтрак: Прогноз хаоса в Британии и прогресс в Китае
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 12 сентября.
США отложили новый этап торговой войны с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит свое следующее запланированное повышение тарифов на товары из Китая на две недели.
По его словам, это является «жестом доброй воли», который может помочь наладить отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.
Таким образом, Соединенные Штаты отложат запланированное повышение с 25% о 30% пошли на китайские товары стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 октября на 15 октября.
В сообщении в Twitter президент Трамп добавил, что перенос сроков повышения тарифов был сделан по просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хе, а также по причине того, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ую годовщину своего основания.
В Британии представили последствия Брексита без сделки
Правительство Бориса Джонсона по требованию парламента страны опубликовало наихудший сценарий выхода Великобритании из Евросоюза.
Документ предупреждает о нехватке продовольствия и топлива, нарушении сети поставок, общественных беспорядках и сильном давлении вернутся за стол переговоров, в случае если Великобритания покинет Европейский Союз без соглашения.
Отмечается, что опубликованный сценарий подрывает утверждение Джонсона о том, что Великобритания может справиться с Брекситом без сделки.
Британский парламент уже принял закон, направленный на то, чтобы не дать Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения, однако премьер-министр говорит, что все равно готов это сделать.
Китайские ученые вылечили рак и ВИЧ с помощью отредактированных генов
Китайские ученые благополучно провели лечение человека с лейкемией и ВИЧ с использованием генетически отредактированных стволовых клеток, пишет Bloomberg.
Ученые из Центра изучения стволовых клеток Пекинского университета пересадили пациенту стволовые клетки на замену поврежденным, которые вызывали у него рак крови. Эта процедура также дала им возможность переписать ген, называемый CCR5, в донорских клетках для устойчивости к ВИЧ.
Отмечается, что этот медицинский случай стал первым подробным отчетом в крупном академическом журнале о том, как врачи используют экспериментальный инструмент Crispr для манипулирования ДНК живого пациента в попытке вылечить болезнь.
В прошлом году другой китайский ученый использовал ту же технологию для создания первых в мире генетически отредактированных детей.
Трампу разрешили отказывать мигрантам в убежище
Верховный суд США разрешил администрации Трампа ограничивать предоставление убежища мигрантам из Центральной Америки, отменив решение первой инстанции, сообщает Associated Press.
Суд одобрил инициативу, запрещающую мигрантам просить убежище, если они прибыли в США через третьи страны и не попросили сначала помощи у них.
Согласно решению Верховного суда США, это правило будет действовать на территории всей страны.
Президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал это событие большой победой.
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