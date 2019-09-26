Мировые новости на завтрак: Премьер Британии готов нарушить закон ради Брексита
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 26 сентября.
Джонсон снова отказался просить отсрочку Брексита
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз об отсрочке Брексита, несмотря на закон, принятый парламентом.
Таким образом Джонсон ответил на вопрос о том, будет ли он просить Брюссель отложить выход Британии из Евросоюза на три месяца, если к 19 октября ему не удастся заключить с ЕС новую сделку об условиях Брексита или же согласовать с парламентом выход из организации без сделки.
Между тем, по закону, вступившему в силу 9 сентября, Джонсон будет обязан это сделать.
США планируют начать расследование против Facebook
Генпрокурор США Уильям Барр поручил Минюсту страны открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что согласно соглашению, заключенному Минюстом с Федеральной торговой комиссией (ФТК) в мае, антимонопольно подразделение министерства занималось компаниями Google Alphabet и Apple, а ФТК – решением правовых споров, связанных с Facebook и Amazon.
Теперь, по данным Bloomberg, соглашение будет пересмотрено, так как генпрокурор США хочет отвечать и за Facebook.
Напомним, что летом в Конгрессе США прошли слушания по растущему рыночному влиянию компаний Amazon, Apple, Facebook и Google. Им пришлось отвечать на претензии в препятствовании конкуренции, доминировании на рынке и вольном обращении с данными пользователей.
У МВФ сменилась глава
Новой главой Международного валютного фонда (МВФ) стала представительница Болгарии и главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.
Она заняла пост директора-распорядителя МВФ сроком на пять лет.
Напомним, что предыдущий руководитель МВФ Кристин Лагард была выдвинута на должность Европейского центробанка. Она официально покинула свой пост 12 сентября. Георгиева приступит к исполнению обязанностей главы МВФ с 1 октября.
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