Мировые новости на завтрак: Премьер Британии готов нарушить закон ради Брексита

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Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз об отсрочке Брексита, несмотря на закон, принятый парламентом.

Таким образом Джонсон ответил на вопрос о том, будет ли он просить Брюссель отложить выход Британии из Евросоюза на три месяца, если к 19 октября ему не удастся заключить с ЕС новую сделку об условиях Брексита или же согласовать с парламентом выход из организации без сделки.

Между тем, по закону, вступившему в силу 9 сентября, Джонсон будет обязан это сделать.

