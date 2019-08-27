Мировые новости на завтрак: Последствия саммита G7 и первый суд Boeing

1

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с иранским лидером Хасаном Рухани. Об этом заявил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Биаррице, где проходил саммит G7.

По словам американского лидера, «есть очень хорошие шансы» на то, что он встретится с Рухани в ближайшие недели, чтобы достичь договоренности по новому соглашению об ограничении ядерной программы Ирана.

Напомним, что в прошлом году США вышли из ядерной сделки с Ираном. Заключенной в 2015 году, и возобновили санкции против этой страны.

