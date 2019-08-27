Мировые новости на завтрак: Последствия саммита G7 и первый суд Boeing
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 27 августа.
Трамп готов встретиться с президентом Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с иранским лидером Хасаном Рухани. Об этом заявил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Биаррице, где проходил саммит G7.
По словам американского лидера, «есть очень хорошие шансы» на то, что он встретится с Рухани в ближайшие недели, чтобы достичь договоренности по новому соглашению об ограничении ядерной программы Ирана.
Напомним, что в прошлом году США вышли из ядерной сделки с Ираном. Заключенной в 2015 году, и возобновили санкции против этой страны.
Болтон анонсировал визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается провести переговоры на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«С нетерпением жду мои предстоящие встречи с нашими партнерами в Киеве»,— написал Болтон.
Советник Трампа добавил, что Вашингтон поддерживает готовящиеся президентом Владимиром Зеленским реформы «стремление создать более сильную и процветающую Украину».
«Боингу» грозит суд из-за самолетов 737 Max
Лизинговая «дочка» «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» через суд пытается расторгнуть контракт с американской корпорацией Boeing на 35 самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что это — первый иск от заказчика в связи с проблемами этой модели лайнера с безопасностью.
В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с 737 MAX произошли вследствие «халатности Boeing», которая привела не только к «браку» в конструкции самолета, но и к «утаиванию важной информации» от авиарегулятора.
Бразилия откажется от помощи G7 в тушении пожаров в Амазонии
Власти Бразилии не примут международную финансовую помощь для борьбы с пожарами в амазонских лесах, сообщает портал G1 со ссылкой на заявления главы гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникса Лоренцони.
Финансовую помощь в 20 миллионов долларов ранее анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон после саммита «семёрки» в Биаррице.
Напомним, что на прошлой неделе к тушению пожаров в амазонских лесах привлекли армию.
По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 миллионов гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии.
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