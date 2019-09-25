Мировые новости на завтрак: По кризису Джонсону и Трампу

1

Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду вылетит из Нью-Йорка, где он принимал участие в сессии Генассамблеи ООН, в Лондон, после того как Верховный суд Великобритании постановил, что приостановка работы парламента страны была незаконной.

Накануне председатель Верховного суда Бренда Хейл заявила, что приостановка работы парламента оказала чрезвычайное влияние на основы британской демократии, так как лишила депутатов возможности исполнить свою конституционную роль привлечения правительства к ответственности.

Как пишет газета Financial Times, в Британии уже звучат призывы к отставке Джонсона после решения Верховного суда. Ожидается, что премьер-министр обратится к Палате общин по возвращению из Нью-Йорка.

