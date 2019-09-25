Мировые новости на завтрак: По кризису Джонсону и Трампу
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 25 сентября.
Джонсон досрочно покинет сессию Генассамблеи ООН
Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду вылетит из Нью-Йорка, где он принимал участие в сессии Генассамблеи ООН, в Лондон, после того как Верховный суд Великобритании постановил, что приостановка работы парламента страны была незаконной.
Накануне председатель Верховного суда Бренда Хейл заявила, что приостановка работы парламента оказала чрезвычайное влияние на основы британской демократии, так как лишила депутатов возможности исполнить свою конституционную роль привлечения правительства к ответственности.
Как пишет газета Financial Times, в Британии уже звучат призывы к отставке Джонсона после решения Верховного суда. Ожидается, что премьер-министр обратится к Палате общин по возвращению из Нью-Йорка.
Фондовые рынки США упали из-за новостей о возможном импичменте Трампа
На закрытии торгов во вторник, 24 сентября индекс S&P 500 показал максимальное дневное падение за месяц в 0,84%. Также упал индекс Dow Jones на 0,53% и индекс Nasdaq Composite на 1,46%, сообщает Reuters.
Отмечается, что на негативную динамику американских фондовых индексов оказали влияния сообщения о возможном импичменте президента Штатов Дональда Трампа.
Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ранее объявила, что поручила шести профильным комитетам палаты изучить необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа в связи с сообщениями о том, что во время разговора с президентом Украины глава Белого дома призывал его инициировать расследование против сына своего потенциального соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.
Япония заявила о необходимости реформы Совбеза ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал «совершенно необходимой» реформу Совета безопасности ООН. Об этом он заявил на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности - Совета Безопасности», — сказал Абэ.
Добавим, что Япония открыто выступает за расширение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Иран назвал Израиль пособником ИГИЛ
Президент Ирана Хасан Роухани назвал Израиль пособником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ – прим. НСН). Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Террористы - те, кто обеспечивает поддержку ИГ. Израиль - это та страна, которая заботится о раненых бойцах ИГ, они поставляют им оружие», — заявил иранский лидер.
По словам Роухани , доказательства его заявлениям можно получить в израильских больницах, где оказывается помощь боевикам ИГИЛ, а также посмотрев на оружие, изъятое у террористов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Названы регионы РФ с самыми большими пенсиями
- Народ за мир, а власти за США. Как в НАТО отреагируют на предложение Путина
- Дочь Заворотнюк попросила оставить ее семью в покое
- Названа цель запуска процедуры импичмента Трампа
- Небензя рассказал, что США не выдали визы еще одной российской делегации