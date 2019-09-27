Мировые новости на завтрак: Переговоры США с Китаем и протесты в Египте
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 27 сентября.
Названа дата возобновления переговоров между США и Китаем
Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем должны возобновиться 10 октября в Вашингтоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на три источника.
По данным телеканала, китайскую делегацию на переговорах возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Накануне официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин активно готовится к тринадцатому раунду торговых переговоров с Соединенными Штатами. Предыдущий раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.
В Египте задержаны около 1000 протестующих
В генпрокуратуре Египта заявили, что в стране были задержаны и допрошены в ходе акций протеста «не более одной тысячи человек».
Однако, по словам местных активистов, число задержанных достигло почти двух тысяч.
Напомним, что протесты в Египте начались 20 сентября. Протестующие требуют отставки президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси.
Эрдоган предложил США купить Patriot вместе с С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими С-400.
Как сообщает Reuters, Эрдоган отметил, что вопрос продолжения участия Турции в программе создания американских истребителей F-35 пока не решен, но он сделал Штатам предложение.
«Я сказал Трампу, мы можем купить у вас Patriot параллельно с покупкой С-400», — рассказал президент Турции, добавив, что президент США предложил проработать этот вопрос.
В США могут вдвое снизить прием беженцев
Администрация президента США Дональда Трампа предложила снизить лимит приема беженцев в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, до 18 тысяч человек. В нынешнем финансовом году этот лимит составляет 30 тысяч человек.
В опубликованном на сайте Госдепа заявлении уточняется, что США планируют получить свыше 368 тысяч новых обращений о предоставлении статуса беженца в следующем финансовом году.
Предложения администрации об удовлетворении лишь 18 тысяч обращений направлены в Конгресс США.
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