Мировые новости на завтрак: Переговоры США с Китаем и протесты в Египте

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Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем должны возобновиться 10 октября в Вашингтоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на три источника.

По данным телеканала, китайскую делегацию на переговорах возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Накануне официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин активно готовится к тринадцатому раунду торговых переговоров с Соединенными Штатами. Предыдущий раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.

