Мировые новости на завтрак: Переговоры США с Китаем и протесты в Египте

27 сентября 201908:37
Алена Якушова

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 27 сентября.

1

Названа дата возобновления переговоров между США и Китаем

Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем должны возобновиться 10 октября в Вашингтоне, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на три источника.

По данным телеканала, китайскую делегацию на переговорах возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Накануне официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что Пекин активно готовится к тринадцатому раунду торговых переговоров с Соединенными Штатами. Предыдущий раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. 

2

В Египте задержаны около 1000 протестующих

В генпрокуратуре Египта заявили, что в стране были задержаны и допрошены в ходе акций протеста «не более одной тысячи человек».

Однако, по словам местных активистов, число задержанных достигло почти двух тысяч.

Напомним, что протесты в Египте начались 20 сентября. Протестующие требуют отставки президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

3

Эрдоган предложил США купить Patriot вместе с С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими С-400.

Как сообщает Reuters, Эрдоган отметил, что вопрос продолжения участия Турции в программе создания американских истребителей F-35 пока не решен, но он сделал Штатам предложение.

«Я сказал Трампу, мы можем купить у вас Patriot параллельно с покупкой С-400», — рассказал президент Турции, добавив, что президент США предложил проработать этот вопрос.

4

В США могут вдвое снизить прием беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа предложила снизить лимит приема беженцев в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, до 18 тысяч человек. В нынешнем финансовом году этот лимит составляет 30 тысяч человек.

В опубликованном на сайте Госдепа заявлении уточняется, что США планируют получить свыше 368 тысяч новых обращений о предоставлении статуса беженца в следующем финансовом году.

Предложения администрации об удовлетворении лишь 18 тысяч обращений направлены в Конгресс США.

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Фото: Reuters
ТЕГИ:Дональд ТрампКитайТурцияЕгипетБеженцыРеджеп Тайип Эрдоган