Мировые новости на завтрак: Опасный Гонконг и запасливые британцы

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Граждане Великобритании потратили порядка 4 миллиардов фунтов (4,82 миллиарда долларов) на запасы в случае жесткого сценария выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

Социологи выяснили, что складированием продуктов питания и лекарств из-за возникшей неопределенности занимается каждый пятый британец. Около 800 тысяч людей потратили на эти цели больше 1000 фунтов.

Напомним, что Великобритания должна покинуть Европейский Союз до 31 октября текущего года.

