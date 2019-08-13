Мировые новости на завтрак: Опасный Гонконг и запасливые британцы

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 13 августа.

1

Гонконг признали небезопасным из-за протестов

Гонконг стал опасным местом из-за продолжающихся протестов, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

«Вчерашний парализованный аэропорт, блокирование трансморского туннеля, нападения на полицейские участки, метание бутылок с зажигательной смесью и дымовых шашек ввергли Гонконг в пучину хаоса», — добавила она.

Напомним, что масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

2

Британцы начали закупаться перед Brexit

Граждане Великобритании потратили порядка 4 миллиардов фунтов (4,82 миллиарда долларов) на запасы в случае жесткого сценария выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

Социологи выяснили, что складированием продуктов питания и лекарств из-за возникшей неопределенности занимается каждый пятый британец. Около 800 тысяч людей потратили на эти цели больше 1000 фунтов.

Напомним, что Великобритания должна покинуть Европейский Союз до 31 октября текущего года.

3

Reuters назвал кандидата на пост посла США в России

Американский президент Дональд Трамп может выдвинуть спецпредставителя по КНДР Стпвена Бигана на пост посла США в России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

О том, что Биган может возглавить американское посольство в Москве ранее писала американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, также рассматривается кандидатура посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Напомним, что действующий посол США в России Джон Хантсман покинет свой пост 3 октября текущего года. По некоторым данным, он собирается баллотироваться на пост губернатора штата Юта.

5

Биржа Аргентины рухнула почти на 40%

Индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93% на фоне президентских праймериз, сообщает CNBC.

Это падение стало одним из худших в истории страны. Также курс национальной валюты песо упал на 15 процентов по итогам торгов.

Ранее команда действующего президента Аргентины Маурисио Макри потерпела неудачу в ходе «праймериз». Его обошел левый кандидат Альберто Фернандес. Выборы главы Аргентины состоятся в октябре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГонконгПротестыВеликобританияBrexitДональд Трамп

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