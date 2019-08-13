Мировые новости на завтрак: Опасный Гонконг и запасливые британцы
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру вторника, 13 августа.
Гонконг признали небезопасным из-за протестов
Гонконг стал опасным местом из-за продолжающихся протестов, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
«Вчерашний парализованный аэропорт, блокирование трансморского туннеля, нападения на полицейские участки, метание бутылок с зажигательной смесью и дымовых шашек ввергли Гонконг в пучину хаоса», — добавила она.
Напомним, что масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Британцы начали закупаться перед Brexit
Граждане Великобритании потратили порядка 4 миллиардов фунтов (4,82 миллиарда долларов) на запасы в случае жесткого сценария выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование.
Социологи выяснили, что складированием продуктов питания и лекарств из-за возникшей неопределенности занимается каждый пятый британец. Около 800 тысяч людей потратили на эти цели больше 1000 фунтов.
Напомним, что Великобритания должна покинуть Европейский Союз до 31 октября текущего года.
Reuters назвал кандидата на пост посла США в России
Американский президент Дональд Трамп может выдвинуть спецпредставителя по КНДР Стпвена Бигана на пост посла США в России, пишет Reuters со ссылкой на источники.
О том, что Биган может возглавить американское посольство в Москве ранее писала американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, также рассматривается кандидатура посла США в Германии Ричарда Гренелла.
Напомним, что действующий посол США в России Джон Хантсман покинет свой пост 3 октября текущего года. По некоторым данным, он собирается баллотироваться на пост губернатора штата Юта.
Биржа Аргентины рухнула почти на 40%
Индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93% на фоне президентских праймериз, сообщает CNBC.
Это падение стало одним из худших в истории страны. Также курс национальной валюты песо упал на 15 процентов по итогам торгов.
Ранее команда действующего президента Аргентины Маурисио Макри потерпела неудачу в ходе «праймериз». Его обошел левый кандидат Альберто Фернандес. Выборы главы Аргентины состоятся в октябре.
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